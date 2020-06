Jorge Barreto garante que laboratório de virologia de São Vicente trabalha mediante amostras recebidas

19/06/2020 20:13 - Modificado em 19/06/2020 20:13

Foto: Inforpress

O laboratório de virologia de São Vicente que tem capacidade para analisar diariamente cerca de 100 amostras, nos últimos dias tem analisado em média 20 amostras sobretudo da ilha, mas o diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, assegura que não existe problemas no envio de amostras das outras ilhas da região norte para este laboratório.

O médico fez este esclarecimento ao ser questionado sobre o porque de nos últimos dois dias o laboratório de virologia de São Vicente, ter analisado apenas amostras da ilha, visto que a maioria das ilhas do norte já terem casos confirmados de covid-19.

Barreto esclareceu que o laboratório está operacional e que hoje foram enviadas da ilha do Sal cerca de 60 amostras, que vão ser processadas, pelo que os resultados poderão ser disponibilizados este sábado ou no domingo.

“Quanto as outras ilhas, o laboratório vai trabalhar as amostras da forma que os médicos solicitarem e essa recomendação tem sido feita, pelo menos nos últimos dias, com maior ênfase, de que devem fazer o máximo de recolha possível de amostras, respeitando os critérios da definição de casos suspeitos, também de investigação epidemiológica, precisamente no sentido de tentar procurar mais casos que podem existir, principalmente naquelas ilhas onde ainda não se conseguiu encontrar a transmissão comunitária” afirmou o médico infeccionista.

Cabo Verde contabiliza 848 casos acumulados de covid-19, sendo 450 ativos, 388 recuperados, 8 óbitos e 2 repatriados.

Dos casos ativos, a cidade da Praia tem 291, Sal 71, Santa Cruz 75, São Vicente 2, Boa Vista 1, Ribeira Grande de Santo Antão 4 e Santa Catarina de Santiago 6.

Já em termos de casos recuperados, a cidade da Praia soma 318, Boa Vista 53, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago 1, São Vicente 8, Tarrafal de Santiago 2, Santa Cruz 4 e Sal 2.