Mulher de 31 anos é a oitava vítima da covid-19

19/06/2020 19:55 - Modificado em 19/06/2020 19:55

O diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, anunciou hoje que uma paciente de 31 anos, da cidade da Praia, infetada com covid-19 e que estava internado em estado grave no Hospital Agostinho Neto na Cidade da Praia, faleceu vítima de covid-19. A ilha de Santiago regista assim a sexta morte provocado pela covid-19.

Jorge Barreto, fez estas declarações em conferência de imprensa, onde referiu a mulher, a vítima mortal mais jovem da doença no país, estava grávida foi e internada na passada quarta-feira, 17, de Junho, na maternidade do Hospital Agostinho Neto, onde inicialmente se pensava que era uma complicação na gravidez, mas que entretanto, como apresentava sintomas respiratórios, foi sujeito ao teste rápido que deu positivo e posteriormente de PCR que confirmou a infeção pelo coronavírus.

Entretanto, afiançou que a paciente foi submetida a uma cesariana de urgência porque apresentava um estado crítico, pelo que a criança passa bem neste momento, apesar do óbito da mãe.

O médico infeccionista explicou que a vítima mortal vivia com uma pessoa que já tinha sido confirmada com a infeção pelo coronavírus, concluindo que a mesma foi infetada pelo companheiro. Com mais esta morte o nosso país acumula oito mortes por covid-19, sendo sete cidadãos nacionais, dos quais seis na cidade da Praia, um no Sal e um estrangeiro na ilha da Boa Vista, que de resto foi a primeira morte registada em Cabo Verde.

Cabo Verde contabiliza um total acumulado de 848 casos, oito mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países e 388 foram dados como recuperados e há 451 casos ativos em isolamento hospitalar.