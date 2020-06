Vinte amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

Conforme o Ministério da Saúde e da Segurança Social, vinte amostras de São Vicente, que estavam para análise no Laboratório de Virologia da ilha, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua com dois casos ativos da doença e oito recuperados.

A informação avançada hoje pelo Ministério da Saúde, em comunicado, dá conta que estas 20 amostras de São Vicente foram analisadas ontem no laboratório de virologia da ilha, sendo que todos tiveram resultados negativos para a infeção do novo coronavírus.

São Vicente continua assim com apenas dois casos ativos de covid-19, sendo que dos 10 casos acumulados, 8 já recuperaram.

No entanto, o país teve mais 26 novos casos registados, todos na ilha de Santiago, sendo a cidade da Praia com 25 novos casos e 1 do Hospital Santa Rita Vieira em Santa Catarina.

Cabo Verde contabiliza 849 casos acumulados de covid-19, 7 óbitos, faltando apenas a atualização do número de casos ativos e recuperados a nível nacional.