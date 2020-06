Santiago ultrapassa a cifra dos 700 infetados com mais 26 novos casos

19/06/2020 15:16 - Modificado em 19/06/2020 15:16

Os casos positivos de covid-19 na ilha de Santiago não param de aumentar, sendo que hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social deu conta de mais 26 novos infetados, identificados nos concelhos da Praia e de Santa Catarina, passando a ilha a contar agora com 704 casos acumulados. O total acumulado a nível nacional passa para 849.

Conforme informou o MSSS, foram analisadas ontem no Laboratório de Virologia na cidade da Praia e de São Vicente 172 amostras, onde foram detetados 26 casos novos de covid-19, das quais 25 na cidade da Praia e 1 no Hospital Santa Rita Vieira no Concelho de Santa Catarina.

Das 152 amostras analisadas na cidade da Praia, 93 amostras da capital testaram negativo assim como 10 de Santa Cruz, 3 de Ribeira Grande de Santiago, 11 do Concelho de São Domingos, 3 de Ribeira Grande de Santiago e 11 de São Domingos. Estão pendentes, à espera de resultado 7 amostras.

Já em São Vicente foram analisadas 20 amostras, que testaram negativo para o novo coronavírus.

Conforme a mesma fonte dois doentes estão em estado grave.

Cabo Verde contabiliza agora 849 casos acumulados de covid-19, 7 óbitos, faltando somente a atualização por parte do MSSS do número de casos ativos e recuperados.