Atletismo: Atletas reivindicam pista de tartan no Municipal Adérito Sena

18/06/2020 23:40 - Modificado em 18/06/2020 23:40

Com as obras de requalificação do Estádio Municipal Adérito Sena já em curso, os atletas da ilha que há muito pedem por uma pista de tartan, estranham o facto de o novo projeto do estádio não incluir uma pista em melhores condições.

O atletismo é uma bandeira de São Vicente a nível nacional, mas as dificuldades que os atletas enfrentam há muitos anos, treinando e competindo sobretudo no piso de betão do estádio Municipal Adérito Sena, são muitas o que inviabiliza melhores prestações dos atletas, mas que sempre foi ultrapassada pela força de vontade.

A voz da “revolta” foi dada por Vlademiro Reis na sua página do Facebook, que sustenta que a os atletas mindelenses já merecem uma pista de atletismo para poderem fazer os seus treinos e competições de pista em segurança, revelando que esta foi uma promessa há muito feita, mas que não chegou a ser concretizada.

Nisto, questiona se a inclusão da pista de tartan no projeto será possivelmente uma promessa para as próximas eleições que estão à porta.

Os atletas e dirigentes da modalidade na ilha acreditam que a melhoria das condições poderia atrair mais atletas e melhorar o desempenho dos que já competem a nível nacional.