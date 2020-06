Dezasseis pescadores em quarentena a bordo de embarcação de pesca no Porto Grande

18/06/2020

Uma embarcação de pesca que chegou na tarde de ontem à ilha de São Vicente, proveniente da ilha do Sal, com 16 pescadores a bordo, foi colocado em quarentena obrigatória pela Delegacia de Saúde de São Vicente no cais comercial do Porto Grande.

Conforme informações avançadas pelo mestre Francisco da Graça, o navio Ponta de Cacimba na viagem de regresso do Sal, onde fez o transbordo de pescado, fez escala no porto de Tarrafal de São Nicolau, mas sofreu uma avaria no motor durante a faina o que obrigou a vinda para São Vicente, para fazer a reparação e os testes de despiste de covid-19.

“Quando chegamos nas imediações da Baía das Gatas, a Polícia Marítima comunicou-nos que tínhamos que regressar para trás, mas dissemos que não podíamos porque estávamos com um problema no motor e que o combustível não permitiria regressar. Viemos e estamos aqui desde ontem” salientou Francisco da Graça à Rádio Pública.

Por sua vez, o Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, afirmou que neste momento a embarcação está sob vigilância da Polícia Marítima e em quarentena obrigatória, pelo facto de não terem feito nenhum teste de despiste da covid-19 antes da sua partida, pelo que estão agora a aguardar pelo teste PCR.

Elísio Silva, explicou que se trata de uma quarentena obrigatória diferente, porque terá que ser custeada pelo dono da embarcação, pelo facto de o Governo estar a ter neste momento elevados custos com a quarentena obrigatória. “Eles sabiam e, no entanto, vieram. Estamos fazendo os nossos procedimentos sanitários e têm obrigações para cumprirem. Vamos fazer PCR a todos, e aqueles que quiserem voltar para São Nicolau vão voltar e aqueles que quiserem podem permanecer em São Vicente” afiançou o Delegado de Saúde, visto que a bordo da embarcação estão 4 tripulantes de São Vicente.