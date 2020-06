S. Vicente: 360 habitações em Vila Monte colocados à venda pelo IFH

Os 360 apartamentos do Complexo Vila Monte, localizada na Ribeira de Julião, foram lançados hoje no mercado pela Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH), estão inseridos no Programa Casa Para Todos e dizem respeito a apartamentos de tipologia T2 e T3.

Conforme nota do IFH, que avança com a nova oferta habitacional na ilha de São Vicente, com preço de venda dos apartamentos T2 que variam de 3.245 contos aos 3.595 contos, ao passo que os apartamentos T3 custam 4.652 contos.

A mesma fonte assegura ainda que para além dos apartamentos o complexo de Vila Monte, comporta duas salas de condomínio completamente mobiliadas, seis amplas áreas para comércio e serviço, equipamento desportivo, parques infantis e jardins internos para servir a população residente.

Segundo o IFH os interessados devem contactar a imobiliária que providenciará visita ao local e início do processo de compra e venda.

No entanto, sem avançar com uma data concreta, a fonte garante que nos próximos tempos deverá proceder ao lançamento de mais um conjunto de habitações na ilha de São Vicente.