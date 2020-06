Autoridades sanitárias de Santo Antão reforçam apelo que “luta contra esta pandemia é de todos”

18/06/2020 14:45 - Modificado em 18/06/2020 14:45

Com quatro casos de covid-19 identificados no concelho da Ribeira Grande, as autoridades sanitárias da ilha, asseguram que estão mantendo o trabalho de vigilância no terreno, mas reforçam o apelo de que “luta contra esta pandemia é de todos”.

No âmbito das ações de combate ao novo coronavírus, a Região Sanitária de Santo Antão, através de uma nota publicada na sua página do Facebook, diz que em todas as delegacias de saúde, as equipas mantêm o trabalho de vigilância no terreno, e voltou a apelar aos cidadãos para a necessidade de seguirem as medidas de prevenção e proteção individual.

“Esta luta é uma responsabilidade de todos. Seja um agente de saúde pública. Colabore seguindo as medidas de prevenção e proteção individual, pois, a luta contra a covid-19 é uma responsabilidade de todos” frisa.

Segundo a mesma fonte, em Santo Antão estão 19 pessoas em seguimento pelas estruturas de saúde. De recordar que os 4 casos de covid-19, foram identificados no passado dia 11 de junho, a pessoas provenientes da ilha do Sal, mas também cidadãos residentes na ilha.