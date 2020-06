São Vicente completa oito dias sem novos casos de covid-19

18/06/2020 14:04 - Modificado em 18/06/2020 14:05

A ilha de São Vicente continua sem registar novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, depois de 12 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia da ilha terem testado negativo para covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Depois de cinco altas nas últimas 48 horas, deixando a ilha com apenas dois casos ativos de covid-19, nos últimos dias não têm havido registo de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, visto que todas amostras processadas têm tido resultado negativo. Certamente para satisfação da população mindelense, que no início do mês viu confirmado sete novos casos de covid-19, todos importados da ilha do Sal.

O último caso de covid-19 na ilha remonta ao passado dia 10 de junho, quando foi detetado um caso importado da ilha do Sal, cujo paciente ainda está em isolamento no Centro de Estágio da FCF em Mindelo.

Com estes dados São Vicente tem neste momento o registo de 10 casos acumulados de covid-19, das quais 2 casos ativos e 8 recuperados.

No entanto, foram anunciados hoje mais 31 casos novos de covid-19, sendo 25 da cidade da Praia testaram positivo (sendo 2 importados, cabo-verdianos que foram repatriados e que estavam em quarentena num hotel da cidade), Santa Cruz 2, Santa Catarina de Santiago 2, Hospital Regional Santa Rita Vieira 1 e Sal 1.