Covid-19. Com 31 novos casos total nacional é agora de 823 casos acumulados

18/06/2020 14:03 - Modificado em 18/06/2020 14:03

O nosso país ultrapassou hoje a barreira dos 800 infetados pela covid-19, com o anúncio do Ministério da Saúde de mais 31 casos identificados na Cidade da Praia, Santa Cruz, Santa Catarina de Santiago, Hospital Regional Santa Rita Vieira e Sal. O número de infetados a nível nacional é agora de 823.

Dados do Ministério da Saúde, apontam que o laboratório de virologia da cidade da Praia analisou nas últimas 24 horas um total de 230 amostras, com o registo de 31 novos casos, sendo que 25 da cidade da Praia testaram positivo (sendo 2 importados, pessoas que estavam em quarentena nos hotéis), Santa Cruz 2, Santa Catarina de Santiago 2, Hospital Regional Santa Rita Vieira 1 e Sal 1.

Resultaram negativo 189 amostras, das quais 158 da cidade da Praia, incluindo dois doentes em controlo de seguimento, 6 de Santa Cruz, 1 de Ribeira Grande de Santiago, 16 de Santa Catarina de Santiago, 3 do Hospital Santa Rita Vieira, 1 do Concelho de São Salvador do Mundo, 1 de São Lourenço dos Órgãos, 1 de São Domingos e 2 da ilha do Sal.

Já em São Vicente o laboratório de virologia processou 12 amostras, tendo tido resultados negativos.

“Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento, sendo que um dos doentes continua em estado critico” garante a mesma fonte.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país contabiliza neste momento 823 casos acumulados de covid-19, sendo 429 casos ativos, 385 casos recuperados e 7 óbitos.