Rede dos Psicólogos Voluntários de Cabo Verde já atendeu cerca de 600 pessoas

18/06/2020 00:54 - Modificado em 18/06/2020 00:54

O coordenador da Rede Nacional dos Psicólogos Voluntários de Cabo Verde, Jacob Vicente, assegura que no âmbito da prestação de serviços de assistência do novo coronavírus que afeta o país, já foram atendidas mais de 600 pessoas do país e da diáspora, apontando que o próximo passo será a formalização desta rede em parceria com a Cruz Vermelha.

Neste momento, conforme assegurou ao Notícias do Norte, o grupo já atendeu mais de 600 pessoas de todas as ilhas, mas também da diáspora. São essencialmente pessoas infetadas pela covid-19, que estão internadas nos hospitais de campanha, que têm algum tipo de perturbação psicológica, mas também outras pessoas com diferentes preocupações.

Jacob Vicente, salienta ainda que devido ao levantamento do Estado de Emergência o trabalho foi reduzido, mas assegura que têm um grupo de 10 psicólogos a trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde, a fazer os atendimentos e seguimentos possíveis.

A Rede de Psicólogos Voluntários de Cabo Verde, de acordo com o mesmo, veio para ficar, realçando apenas que a forma como têm trabalhado terá de mudar, o que passará naturalmente por uma formalização em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde.

“Quando digo formalizar é mais no sentido de reforçar a nossa parceria com a CVCV e o nosso compromisso com Cabo Verde. Disse sempre que somos um conjunto de psicólogos de boa vontade. Defendo que não precisamos de estatutos nem nada disso. Até porque já existe uma Associação Nacional dos Psicólogos que tem estado a trabalhar para a sua transição para a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde” esclarece Jabob Vicente.

A Rede de Psicólogos Voluntários de Cabo Verde, entrou em funcionamento no mês de abril, e conta com a participação de 70 psicólogos que em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, tem prestado serviço gratuito a todos aqueles que neste momento precisam do suporte psicológico.