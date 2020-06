“Mãos Unidas, Juntos para Cabo Verde” Campanha em Itália para ajudar Cabo Verde na crise provocada pela COVID-19

“Mãos Unidas, Juntos para Cabo Verde” é o lema da campanha de solidariedade lançada em Itália para apoiar as famílias cabo-verdianas mais afetadas pela Covid-19.

Promovido pela Casa de Cabo Verde em Milão, “o projeto consiste numa campanha internacional de recolha de doações para um fundo destinado às famílias cabo-verdianas em situação de risco social ou de extrema pobreza afetadas pela pandemia”, explica Edna Lopes, cônsul honorária de Cabo Verde em Milão.

Conforme os organizadores da campanha no site de angariação de fundos, as ajudas serão distribuídas nas ilhas da Boavista, de Santiago, do Sal e de São Vicente, nas zonas de maior risco social e económico. “Em Cabo Verde, são 54 mil pessoas a viver em extrema pobreza. Este é o panorama de um país cada vez mais segmentado, com um enorme fosso entre os que têm e os que não têm”.

Os donativos serão convertidos em assistência alimentar (“cestas solidárias”) e kits de material de higiene pessoal e doméstico e podem ser feitos no portal da Casa de Cabo Verde.

No Consulado de Cabo Verde em Milão, o atendimento presencial foi retomado com as devidas precauções e cumprindo as regras de higiene, assegura Edna Lopes, que destaca que, neste momento, os esforços estão concentrados no projeto “Mãos Unidas, Juntos para Cabo Verde”.