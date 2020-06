São Vicente tem 395 pessoas em quarentena

17/06/2020 23:55 - Modificado em 17/06/2020 23:55

A ilha de São Vicente, com dois casos ativos de covid-19, tem neste momento cerca de 400 pessoas em quarentena, em virtude dos casos importados da ilha do Sal, mas também de pessoas que chegam à ilha, informou o hoje o diretor nacional de Saúde, Artur Correia.

Conforme Artur Correia, a nível nacional estão em quarentena 1.627 pessoas, sendo a ilha do Sal com 411, São Vicente 395, Santa Cruz, 378, Cidade da Praia 247, Tarrafal de Santiago 4, Órgãos 3, Santa Catarina de Santiago 93, Maio 8, São Nicolau 5, São Domingos 58, Porto Novo 3, Ribeira Grande de Santo Antão 12 e São Filipe do Fogo 10. A grande maioria destas pessoas são contactos dos casos positivos.

O DNS anunciou hoje mais 22 casos suspeitos de covid-19, das quais 9 na cidade da Praia, 7 em Santa Catarina de Santiago, 3 no Tarrafal de Santiago, 1 em Santa Cruz e dois no Sal.

Sobre os casos positivos hoje anunciados esclareceu que são 11 e não 10 como foi anunciado no comunicado de imprensa, sendo que a cidade da Praia registou 5 e não 4 novos casos como apontado anteriormente, ainda 3 de Santa Cruz e 3 da Cidade Velha.