São Vicente com apenas dois casos ativos de covid-19

17/06/2020 14:13 - Modificado em 17/06/2020 14:13

Dos sete pacientes que estavam em isolamento em São Vicente, quatro receberam alta hoje, após a confirmação do segundo resultado negativo dos exames, pelo que neste momento a ilha tem apenas dois casos ativos de covid-19. A mulher, então grávida, que veio evacuada da ilha do Sal teve alta na tarde de ontem.

Com estes dados, o número de recuperados da ilha ultrapassa o número de casos ativos de covid-19, sendo que dos 7 casos ativos, 5 já receberam alta do isolamento, estando neste momento apenas dois doentes no Centro de Estágio da FCF no Mindelo.

Conforme as autoridades de saúde de São Vicente, está prevista para o início da próxima semana a realização dos testes de controlo de doentes em seguimento, para critérios de alta.

Estes novos casos na ilha de São Vicente, recorda-se começaram a surgir no passado dia 31 de maio, quando uma grávida evacuada da ilha do Sal testou positivo para o novo coronavírus. Esta paciente também consta do lote dos que receberam alta.

Volvidos cinco dias a ilha voltou a registar mais cinco novos casos positivos de covid-19, detetados a um grupo de cidadãos também com proveniência da ilha do Sal. Destes, quatro já receberam alta.