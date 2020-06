Amostras de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Boa Vista com resultados negativos

As 52 amostras das ilhas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Boa Vista, analisadas ontem pelo Laboratório de Virologia em São Vicente, tiveram resultados negativos para a infeção pelo novo coronavírus.

A informação é avançada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social em comunicado, dando conta que 10 amostras de São Vicente, das quais 4 de doentes em controlo de seguimento testaram negativo, assim como 3 amostras de Ribeira Brava de São Nicolau, 5 de Porto Novo, 33 da Ribeira Grande de Santo Antão e uma da ilha da Boa Vista.

Estas ilhas da região norte do país, refere-se têm casos ativos de covid-19, sendo todos eles importados da ilha do Sal, que neste momento, a par de Santiago são os focos da doença no país.

São Vicente tem neste momento 10 casos acumulados de covid-19 (2 ativos), Boa Vista 57 (1 ativo), Ribeira Grande de Santo Antão 4 ativos e São Nicolau 2 casos.