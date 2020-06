Três meses depois o primeiro voo da Cabo Verde Airlines tem como destino Paris

Três meses após a sua paralisação, a Cabo Verde Airlines (CVA) prevê retomar as ligações aéreas em 01 de julho, com um voo para Paris.

Em entrevista à Lusa, o presidente do conselho de administração e diretor executivo da CVA, Erlendur Svavarsson, o primeiro voo da companhia, vai estar sujeito a restrições e a concessão de permissões, no entanto recorda que atualmente “todas as garantias na aviação e turismo estão sujeitas à aprovação do governo nos dois extremos de cada voo”.

A CVA, está totalmente parada desde 19 de março, quando o governo cabo-verdiano suspendeu todos as ligações internacionais para conter a pandemia de covid-19, tendo desde então realizado apenas alguns voos de repatriamento.

Além do voo inicial para França (com duas ligações semanais), o diretor executivo da companhia garante que outras principais rotas para o período inicial, de julho a agosto, serão Lisboa, com quatro voos por semana a partir do arquipélago e Boston, nos Estados Unidos, com duas ligações semanais.

Também está prevista a retoma dos voos para Milão, uma vez por semana, para o Brasil, nomeadamente Fortaleza (duas vezes por semana) e Recife (uma vez por semana), e para o Senegal, com três voos semanais para Dacar.

Contudo, alerta o responsável, todas estas rotas “estão sujeitas a aprovações governamentais na origem e no destino” e a frequência dos voos “também estará sujeita à procura”.

O Ministério do Turismo e Transportes de Cabo Verde anunciou no final de maio que o arquipélago iria reabrir em julho como “destino turístico”, voltando a receber visitantes estrangeiros e com todos os operadores do circuito obrigados a um selo de segurança sanitária, devido à pandemia de covid-19.

Erlendur Svavarsson esclareceu, no entanto, que a CVA “não recebeu nenhuma confirmação do Governo de Cabo Verde sobre quando os voos internacionais serão permitidos novamente”, acrescentando que a companhia “também está a aguardar que alguns mercados importantes anunciem oficialmente a abertura das suas fronteiras para voos internacionais”.