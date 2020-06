DNS assegura que paciente em estado crítico é da ilha do Sal

17/06/2020 00:16 - Modificado em 17/06/2020 00:16

O único paciente infetado com covid-19 que está em estado critico no país, conforme o diretor nacional de Saúde, é um homem de 80 anos, que está internado no Hospital Ramiro Figueira na ilha do Sal.

O DNS salientou que neste momento este é o único caso que merece atenções redobradas em todo o país, por estar inserido no grupo de risco, pela idade que apresenta. Nas outras ilhas os pacientes, de acordo com Artur Correia, estão estáveis e a evoluir bem.

A mesma fonte, vincou que neste momento o nosso país tem 411 casos ativos da doença e 361 recuperados, de um total de 782 infetados, de onde já foram registadas 7 mortes.

Segundo o DNS foram identificados 12 casos suspeitos, dos quais 4 na ilha do Sal, Santa Catarina de Santiago 3, Santa Cruz 3, Cidade da Praia 1 e Tarrafal de Santiago 1.

Para já a ilha do Sal, a par de Santiago são aquelas que merecem maiores atenções, assegurando que o Sal foi reforçado com mais um técnico de saúde.