Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio na Cidade da Praia

16/06/2020 23:13 - Modificado em 16/06/2020 23:13

De acordo com o comunicado da Polícia Nacional, o indivíduo foi detido, no passado dia 11 de junho, na localidade de Moinhos, imediatamente após ter baleado um outro com tiro de uma pistola de calibre 6,35 mm.

Apresentado às autoridades competentes foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coação.

O sujeito, conhecido da polícia por envolvimento em assaltos, foi ainda encontrado, ao intentar uma fuga, na posse da referida arma.

A vítima foi submetida a uma intervenção cirúrgica e, apesar de estável, encontra-se ainda em internamento no Hospital Agostinho Neto.