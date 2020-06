Alex Saab Morán transferido para São Vicente

O empresário colombiano Alex Saab Morán suposto testa-de-ferro de Nicolás Maduro, detido na passada sexta-feira, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, por presumível branqueamento de capital, foi transferido no início da tarde desta terça-feira, 16, para a ilha de São Vicente.

O caso de Alex Saab Morán que foi detido pela Polícia Judiciária ao abrigo de um mandado de prisão emitido pela Interpol, está entregue agora ao Tribunal de Relação de Barlavento, o que justifica a sua transferência para São Vicente, onde irá aguardar o desenrolar do seu processo, que como já tinha referido ontem a defesa se trata de um caso complexo.

Alex Morán é acusado de se beneficiar de grandes contratos e é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no seu país e nos Estados Unidos da América.

De realçar que a detenção de Alex Saab Morán foi efetuada na sexta-feira, pela Interpol em conjunto com as autoridades policiais cabo-verdianas, na ilha do Sal, cumprindo um mandado de captura internacional emitido pelos EUA.