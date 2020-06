Cinco doentes com covid-19 em São Vicente esperam pelo segundo teste para terem alta

16/06/2020 13:40 - Modificado em 16/06/2020 13:45

ODelegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, confirmou que cinco pessoas que estão em isolamento com covid-19, tiveram resultado negativo no primeiro teste de controlo e que ainda hoje vão ser processadas as segundas amostras. A alta poderá ser dada esta quarta-feira, 17, mediante os resultados.

Elísio Silva, confirmou esta informação ao Notícias do Norte, assegurando que está convicto que estas cinco pessoas que vieram recentemente da ilha do Sal e que testaram positivo para o novo coronavírus, vão poder sair do isolamento nesta quarta-feira, 17, assim que sair o segundo resultado dos testes. “É difícil que os segundos testes venham a dar resultado positivo, mas sabemos que a medicina é imprevisível” anotou.

Outro paciente voltou a testar positivo neste primeiro exame de controlo de doentes em seguimento, mas Elísio Silva, esclarece que está assintomático, assim como outro paciente que está em isolamento.

O Delegado de Saúde, alega que o facto de não ser ter registado nos últimos dias mais casos positivos de covid-19 na ilha, deve-se ao esforço das equipas sanitárias, que têm atuado de forma atempada na identificação dos contactos dos casos positivos, para efeitos de testes rápidos e de PCR para confirmar se estão ou não infetadas com o vírus que provoca a covid-19.

Para já avançou que o número de pessoas em quarentena obrigatória na ilha diminui nos últimos dias, no entanto, sem avançar números concretos. Realçando apenas que as pessoas que ainda estavam nos hotéis, que vieram da ilha do Sal e que tiveram contactos com os infetados já estão em casa, depois de no domingo, 14, terem dado negativo no teste PCR.

Mesmo com a situação atual na ilha de São Vicente, que parece estar controlada, o Delegado de Saúde alerta que o vírus está ativo e que poderá haver pessoas assintomáticas, por isso, reforça que as medidas de proteção individual devem ser mantidas com muito rigor, como a higienização frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscaras.

De realçar que São Vicente tem neste momento 10 casos acumulados de covid-19, sendo 7 ativos e 3 recuperados.