Cabo Verde com mais 22 novos infetados identificados na Praia, Sal e Santa Cruz

16/06/2020 13:32 - Modificado em 16/06/2020 13:32

Cabo Verde contabilizou nas últimas 24 horas mais 22 novos casos de covid-19, sendo 8 na cidade da Praia, 8 no Sal e 6 em Santa Cruz, subindo para 782 o número acumulado a nível nacional.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde e Segurança Social, o Laboratório de virologia da cidade da Praia analisou um total de 136 amostras das quais 124 eram do concelho da Praia, com 8 resultados positivos e 116 negativos e 6 do concelho de Santa Cruz que tiveram resultado positivo. Foi ainda analisada no laboratório da Praia mais uma amostra do Concelho da Ribeira Grande de Santiago que teve resultado negativo. Estão pendentes quatro amostras à espera de resultados.

Já no laboratório de virologia de São Vicente, foram examinadas mais 116 amostras, das quais 10 eram de São Vicente, todas com resultados negativos, incluindo 5 testes de doentes em seguimento, 3 da Boa Vista, 62 da Ribeira Brava de São Nicolau e 28 do Porto Novo. Quanto à ilha do Sal foram analisadas 11 amostras de onde resultaram 8 novos casos de infeção. Uma amostra está com resultado pendente.

De acordo com o MSSS, com o registo destes 22 novos casos, Cabo Verde passa a contabilizar 782 casos acumulados de covid-19, 361 recuperados e 7 óbitos.

A mesma fonte adianta que os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento, sendo que um deles contínua em estado crítico.