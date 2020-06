Ministro do Desporto pede “prudência e responsabilidade” às federações sobre um eventual prolongamento da época

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, garantiu esta segunda-feira, que todas as federações desportivas que quiserem prolongar a época desportiva depois de 15 de setembro, terão que respeitar de forma “escrupulosa” todo o plano sanitário em vigor que é “inegociável”.

Fernando Elísio Freire, que reagia na cidade da Praia a uma possível retoma da época desportiva, apontou que quem quiser prolongar a época desportiva e fazer as suas competições irá “assumir todas as responsabilidades, principalmente cumprindo na integra o protocolo sanitário que é inegociável”, visto que segundo o mesmo não se negoceia uma vida.

“Prudência e responsabilidade a todos, porque é uma doença que mata e que se transmite pelo contacto e devemos estar cientes que o desporto não pode ser um fator de propagação do vírus. Reafirmo o protocolo sanitário é para ser seguido e compete às federações seguirem, se querem prolongar a época desportiva depois do dia 15 de setembro” declarou.

De realçar que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), tem sido uma das federações que já mostrou desejo de realizar o campeonato nacional de futebol, caso sejam terminadas as provas regionais de futebol, em todas as regiões desportivas do país.