Artur Correia. “Não estamos a prever transferir doentes com Covid-19 de uma ilha para outra”

15/06/2020 23:51 - Modificado em 15/06/2020 23:51

Com o aparecimento de casos nas ilhas do Sal, São Nicolau e Santo Antão, o diretor nacional de Saúde aponta que não vai haver evacuação de doentes com covid-19, em estado grave, para as ilhas com melhores condições a nível hospitalar.

Questionado sobre esta possibilidade, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19, Artur Correia afirmou que todas as ilhas estão preparadas para enfrentar os primeiros casos de covid-19, bem como um plano B ou C de acordo com a evolução da situação.

“Todas as ilhas já estão sensibilizadas neste sentido e já têm o plano imediato para enfrentar os primeiros casos. Também têm alternativas juntamente não só das autoridades sanitárias locais, mas também autoridades municipais, outros parceiros locais e em cada ilha existe todo um trabalho para as eventualidades que vierem a acontecer” esclareceu.

Com isso, Correia reforçou que não está nos planos do Ministério da Saúde, transferir doentes infetados com covid-19 e que estejam em estado grave para ilhas com melhores condições de respostas, como é o caso do Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e o Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

“Não estamos a prever transferir doentes com Covid-19 de uma ilha para outra. A resposta tem que ser local e apoiaremos com recursos humanos todas as ilhas como temos feito em relação a Boa Vista, Sal e a qualquer outra ilha, pois estaremos sempre presentes a apoiar com o pessoal técnico para dar uma melhor resposta possível” frisou Artur Correia.