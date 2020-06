Espanha sem vítimas mortais pelo oitavo dia consecutivo

15/06/2020 15:56 - Modificado em 15/06/2020 15:56

Foram detetados 40 novos casos de coronavírus desde ontem.

Espanha voltou a não registar qualquer vítima mortal, algo que sucede pelo oitavo dia consecutivo. O Ministério da Saúde espanhol revelou, no entanto, que na última semana morreram 25 pessoas. No total, Espanha soma 27.136 óbitos. Desde ontem foram diagnosticados 40 novos casos de Covid-19, o que significa que nesta altura Espanha perfaz um total de 244.109 casos positivos.

Dos 40 novos casos detetados, 17 verificaram-se na Catalunha e 12 na Comunidade de Madrid.

Estas são de resto as duas regiões com mais pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 e com maior número de mortes desde o início do surto de coronavírus.

A Comunidade de Madrid soma 70.570 casos de contágio e 8.691 mortes. Já na Catalunha foram infetadas com o vírus 59.897 pessoas e morreram 5.587.

