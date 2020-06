Serviços do Centro Comum de Vistos retomados a 01 de julho

15/06/2020 14:51 - Modificado em 15/06/2020 14:51

O Centro Comum de Vistos (CCV), anuncia a retoma as suas funções a partir de 01 de julho, mas com medidas reforçadas devido a pandemia da covid-19.

Numa nota na internet, a CCV avança que as atividades que foram suspensas desde o mês de março, para dar combate a propagação da covid-19, vão ser retomadas no horário habitual, mas que não será possível recuperar agendamentos anteriores, que por força da pandemia não foram atendidos.

Os novos agendamentos, conforme adianta a mesma, terão que ser feitos a partir do próximo dia 25 de junho, no site do CCV que terá limitação de vagas, lembrando aos utentes que será obrigatório o uso de máscaras dentro das suas instalações.

Sobre as permanências consulares nas ilhas de São Vicente, Sal e Boa Vista, assegurou que oportunamente serão anunciadas as datas para a retoma das habituais deslocações do Centro Comum de Vistos às referidas ilhas.