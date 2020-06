Museus reabrem com entrada gratuita

15/06/2020 14:11 - Modificado em 15/06/2020 14:11

Os museus que estavam encerrados, por determinação do governo, há cerca de três meses, devido a pandemia da covid-19, voltam a reabrir esta terça-feira, 16, com entrada gratuita, conforme o Instituto do Património Cultural (IPC).

Encerrados desde 18 de março, para evitar a propagação do novo coronavírus no país, o IPC volta a reabrir os museus, que poderão ser visitadas pelo público de forma gratuita por um período de um mês, exceto o Museu da Resistência que está a receber obras.

Para esta reabertura o IPC avança que tomou um conjunto de medidas que se alinham com as orientações do Governo para o pós-confinamento e absorvem as principais recomendações do Conselho Internacional de Museus (ICOM).

“Estas medidas visam por um lado os colaboradores afetos às diferentes estruturas e os futuros visitantes, como forma de garantir a segurança de ambos e a usufruição, sem nenhuns constrangimentos, dos acervos museológicos do país” lê-se no comunicado do IPC.

Nesta reabertura o público terá que usar obrigatoriamente máscaras de proteção facial durante o tempo de permanência no edifício, a desinfeção e/ou higienização das mãos à entrada, respeitar o distanciamento de contato com o atendedor, mínimo de 1,5 metros, e a lotação máxima de 3 a 4 visitantes de cada vez.