Obras de requalificação do Estádio Municipal Adérito Sena arrancam esta segunda-feira

15/06/2020 00:44 - Modificado em 15/06/2020 00:44

As obras de requalificação do Estádio Municipal Adérito Sena, vão arrancar esta segunda-feira, 15, sendo que a primeira fase terá a duração de cinco meses.

As obras da primeira fase do estádio Municipal Adérito Sena, vão arrancar esta segunda-feira, sendo que o descerramento da placa das obras orçadas no total em 94 mil contos, foi feita pelo Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, em representação do Ministro do Desporto.

A primeira fase segundo o projeto contempla intervenções sobretudo na bancada norte, que alberga a tribuna do estádio, como balneários novos e modernos, espaços vip, sala de trabalho, espaço médico e outro de controlo de antidoping, área da Cruz Vermelha, sala de reunião e também para conferências de imprensa.

O Ministro da Economia Marítima afirmou que com a concretização das obras, o Adérito Sena vai estar num futuro próximo, melhor preparado para receber jogos internacionais e para voltar a acolher os encontros da seleção nacional de futebol.

Paulo Veiga relembrou que a realização do projeto será uma forma de atrair o desporto jovem, muitas vezes relegado para segundo plano.