Sal: Detido empresário acusado pelos EUA de transações corruptas com Nicolás Maduro.

14/06/2020 14:37 - Modificado em 14/06/2020 14:37

As autoridades cabo-verdianas detiveram, ontem, na ilha do Sal, Alex Nain Saab, colombiano indiciado pelo departamento de justiça dos EUA por lavagem de dinheiro. Saab é acusado pelo governo dos EUA de estar ao serviço do presidente venezuelano Nicolas Maduro “numa grande rede de lavagem de dinheiro e corrupção.”

As autoridades policiais efecturam a detenção ao abrigo de um “aviso vermelho” da Interpol decorrente da acusação contra Saab. Este foi detido num avião venezuelano que viajava para o Irão e que parou no Sal para reabastecer.

A sua advogada nos EUA, María Domínguez, confirmou a prisão, mas recusou-se a comentar.

Saab também era procurado por lavagem de dinheiro na Colômbia onde é considerado um fugitivo da justiça.

Fonte : https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-53037072