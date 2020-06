Cabo Verde regista mais 24 novos infetados pelo novo coronavírus

14/06/2020 14:01 - Modificado em 14/06/2020 14:02

O país contabiliza hoje 750 casos acumulados de covid-19, com o surgimento de mais 29 infetados, sendo 12 na cidade da Praia, 3 em Santa Cruz e 9 no Sal.

Os dados de novos casos de covid-19 foram divulgados pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, dão conta que os laboratórios de virologia da cidade da Praia e de São Vicente analisaram um total de 179 amostras.

Da cidade da Praia o laboratório de virologia analisou 109 amostras, onde foram identificados 15 novos casos, das quais 12 da Praia e 3 do Concelho de Santa Cruz. Desse total de amostras analisadas 65 da Praia tiveram resultado negativos, dos quais 8 doentes em seguimento, bem como 18 de Santa Cruz, 2 de Tarrafal de Santiago, 4 da ilha do Sal e 2 do Hospital Regional Santa Rita Vieira. Neste momento estão 3 amostras pendentes à espera de resultado.

Já em São Vicente o laboratório de virologia analisou 70 amostras, que detetaram 9 novos casos positivos de covid-19, todos da ilha do Sal. Deram resultado negativos 56 amostras, sendo 41 de São Vicente, 14 do Sal e 1 da ilha da Boa Vista. Igualmente o laboratório tem três amostras pendentes à espera de resultado.

Cabo Verde contabiliza 750 casos acumulados de covodi-19, sendo 441 casos ativos, 301 recuperados e 6 óbitos.