Augusto Neves é o candidato do MpD para concorrer a um terceiro mandato em São Vicente

13/06/2020 16:16 - Modificado em 13/06/2020 16:16

O Movimento para Democracia (MpD) apresentou esta sexta-feira, na Cidade da Praia, a lista dos candidatos a presidentes das câmaras municipais, tendo decidido por Augusto Neves como candidato, a um possível terceiro mandato na Câmara Municipal de São Vicente.

Aliderar a autarquia mindelense, após vencer com maioria absoluta, as eleições de 2016, onde conseguiu 48,7% dos votos e elegeu 5 vereadores, Augusto Neves, 56 anos, Doutor em Psicologia é militante do MpD, partido de que foi eleito coordenador, em São Vicente, em 2007, e, em 2008, integrou as listas à Câmara que Isaura Gomes venceu, para, dois anos mais tarde, assumir a liderança da Câmara de São Vicente, devido à renúncia de Isaura Gomes, decorrente de problemas de saúde.

E desde então tem estado a liderar o governo local de São Vicente.

Nas eleições autárquicas de julho de 2012, em São Vicente, o MpD, liderado por Augusto Neves, alcançou 12.997 votos (44,87% do total dos votos expresso) para a câmara, tendo elegido quatro vereadores, seguido do PAICV com 8.904 votos (30,74%), para a câmara, e três vereadores eleitos.

As oitavas eleições autárquicas em São Vicente já tem três nomes anunciados.

Em segundo lugar em 2016, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, ainda não apresentou nenhum candidato, e o presidente do partido, António Monteiro, não adianta se é ou não candidato, mas mostra-se disponível.

Do lado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, segundo informações veiculadas, vai apostar para candidato à presidência da Câmara Municipal de São Vicente nas autárquicas deste ano, no engenheiro Albertino Emanuel Lopes da Graça (Titota), que foi candidato às últimas eleições presidenciais, onde ficou em segundo lugar depois do atual chefe do Estado Jorge Carlos Fonseca, ao conseguir um total de 28.256 votos.

Doutor em Ciências Económicas, Albertino Graça é uma figura conhecida e que tem tido uma forte intervenção social em São Vicente, principalmente como Reitor e sócio fundador da Universidade do Mindelo.

O empresário Nelson Lopes concorre às autárquicas em São Vicente, encabeçando uma lista de independentes, “Más Soncent (Mais São Vicente, em português).

Entre as propostas de melhorias do grupo “Más Soncent” estão a habitação condigna, saneamento, infra-estruturas sociais, emprego, empreendedorismo e sector privado, valorização patrimonial e cultural, desporto, ligação local e regional e ligação à diáspora e ao mundo.

As eleições autárquicas acontecem ainda este ano, mas não têm data marcada.