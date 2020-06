29 novos casos de COVID 19 no país : São Nicolau regista dois casos positivos

13/06/2020 15:07 - Modificado em 13/06/2020 15:07

A ilha de São Nicolau entra para lista das ilhas com casos de COVID 19 ao registar , hoje , dois casos positivos , na Ribeira Brava , de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Foram registados , ainda, mas 27 casos positivos , assim distribuídos : 15 ilha do Sal , , Santa Cruz , Santiago, 11 e em Ribeira Grande de Santo Antão . . De referir que do total de 133 amostras do laboratório de virologia da Praia, o Concelho da Praia regista zero positivos, e 51 negativos, sendo 3 controlo de doentes em seguimento.

Mediante estes números a ilha do Sal continua a registar o maior de casos . Também deve-se assinalar o crescimento dos números no concelho de Santa Cruz , 11 . Santo Antão com mais um caso d’a indicações que a cadeia de transmissão Com estes novos casos, o país passa a contabilizar 726 caso acumulados

No Concelho de Santa Cruz registou-se 11 positivos e 60 negativos. Também em São Lourenço dos Órgãos, registou-se zero positivo e dois negativos.

Ainda no Concelho de São Salvador do Mundo, nenhum positivo e um negativo e seis pendentes na ilha de Santiago.

Das 121 amostras do laboratório de virologia de São Vicente, registou-se na ilha, cinco negativos. E em São Nicolau, no concelho da Ribeira Brava dois positivos e 27 negativos.

Sal regista mais 15 positivos e 16 negativos.

Por ultimo, no Concelho da Ribeira Grande de Santo Antão registou-se um caso positivo e dois negativos.

Das análises da ilha da Boa Vista, registou-se 51 negativos.

Conforme a mesma fonte, foram realizados (3) três exames de controlo de doentes em seguimento do Concelho da Praia (2 amostras processadas na Praia e 1 em São Vicente) cujos resultados se mantiveram positivos.

Resumidamente, total das 254 amostras em ambos os laboratórios, somam-se 29 casos novos confirmados, (Sal 15, Santa Cruz 11, São Nicolau 2, Ribeira Grande de Santo Antão 1), 215 negativos, 7 pendentes e 3 resultados de seguimento de doentes sem alterações.

Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e a situação clínica mantém-se estável.