Covid-19. Cabo Verde com 298 recuperados

12/06/2020 23:25 - Modificado em 12/06/2020 23:25

Com o anúncio hoje do Ministério da Saúde, dando conta de mais uma alta hospitalar na ilha de Santiago, o número de recuperados da covid-19 no país chegou aos 298.

A informação foi avançada pelo diretor dos Serviços de Prevenção e Doenças do Ministério da Saúde, Jorge Barreto, dando conta que a ilha de Santiago, passou a ter neste momento 242 recuperados da covid-19 (Cidade da Praia 238, Santa Cruz 2, São Domingos e Tarrafal com um cada), Boa Vista 53 e São Vicente 3.

No que toca a pessoas de quarentena, Jorge Barreto, avançou que o nosso país tem 1.599, distribuídas pela cidade da Praia (470), São Vicente (330), Santa Cruz (323), Sal (285), São Nicolau (84), Maio (44), Órgãos (11), Santa Catarina de Santiago (6), Ribeira Grande de Santo Antão (12), São Filipe (10), Porto Novo (20), São Domingos (1) e Mosteiros (3).

Neste momento há um total de 697 casos acumulados de covid-19, das quais 391 ativos, 298 recuperados e seis óbitos.