Jorge Barreto garante que casos de covid-19 em São Vicente e em Santo Antão são importados do Sal

12/06/2020 23:26 - Modificado em 12/06/2020 23:26

O diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, garantiu hoje que os casos de covid-19 diagnosticados recentemente em São Vicente e em Santo Antão, são importados da ilha do Sal, devido ao período de incubação que é no máximo de 14 dias, o que leva a concluir que esses casos são importados de outro lugar, onde estava a decorrer a transmissão comunitária sustentada.

Jorge Barreto, fez estas declarações ao ser questionado na conferência de imprensa, sobre o ponto de situação da covid-19 no país, se há alguma evidência concreta que aponte que os casos recentemente diagnosticados em São Vicente e em Santo Antão são mesmos importados do Sal ou se está havendo uma transmissão local da doença.

O mesmo garantiu que utilizando o período de incubação que até este momento está estabelecido que é de 1 a 14 dias, pelo que todas as vezes que os casos são identificados o inquérito epidemiológico que deve ser feito demanda que se regrida 14 dias atrás da data da colheita da amostra no sentido de se fazer todo o trabalho de identificação dos contactos.

Nisto explicou que todos os casos que têm sido diagnosticados ultimamente em São Vicente e Santo Antão das pessoas que vieram do Sal estavam dentro do período de incubação.

“Partindo do princípio que essas pessoas chegaram em São Vicente e como já havia a situação da grávida, portanto foram colocados logo de quarentena. Não houve circulação na comunidade e fazendo o teste com resultado positivo e tendo o período de incubação que é no máximo de 14 dias faz-se logo a conclusão de que esses casos são importados de outro lugar onde estava a decorrer a transmissão comunitária sustentada, que neste caso é a ilha do Sal” esclareceu Jorge Barreto.