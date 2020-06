Em dois dias a ilha do Sal regista 32 novos casos de Covid-19

12/06/2020 13:34 - Modificado em 12/06/2020 13:35

A ilha do Sal que registou recentemente os primeiros casos de covid-19, tem registado nestes dois últimos dias um aumento exponencial de casos, com 32 anunciados pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Sendo caracterizado neste momento como o “exportador” do vírus dentro do nosso país, a situação na ilha do Sal começa a ganhar outros contornos, visto que em dois dias teve o registo de 32 novos casos, sendo 16 ontem e igual número hoje. A ilha já regista um óbito devido a covid-19.

Neste momento a maior preocupação das autoridades de saúde é de identificar o foco da doença na ilha, mas é um dado incerto, aliás já admitido pelo Ministério da Saúde, ontem em conferência de imprensa, podendo a situação ficar sem resposta, como de resto sucedeu com a ilha de São Vicente.