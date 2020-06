Covid-19. Cabo Verde com 40 novos casos e dois doentes em estado grave

12/06/2020 13:27 - Modificado em 12/06/2020 13:27

Os casos positivos de covid-19 continuam a aumentar diariamente em Cabo Verde, sendo que nesta sexta-feira o Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou mais 40 novos casos, identificados na ilha do Sal, cidade da Praia e Santa Cruz.

De acordo com o comunicado do MSSS foram analisadas 321 amostras nos laboratórios de virologia de São Vicente e da Praia, das quais 40 acusaram positivo, das quais 17 na cidade da Praia, 16 na ilha do Sal e 7 em Santa Cruz.

As restantes 275 amostras, conforme a mesma fonte, deram resultado negativo, sendo 167 da cidade da Praia, 30 de Santa Cruz, 72 do Sal, 4 de São Vicente e 2 de São Nicolau.

Neste momento seis amostras estão com resultados pendentes.

Conforme o MSSS os doentes com infeção ativa continuam em isolamento, sendo que dois doentes estão em estado grave.

Cabo Verde tem neste momento 697 casos acumulados de covid-19, 294 recuperados e 6 óbitos.