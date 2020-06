Sal pode vir a ter um laboratório de testes de PCR de Covid-19

11/06/2020 23:48 - Modificado em 11/06/2020 23:49

A garantia foi dada pelo o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, no segundo dia da primeira sessão parlamentar ordinária de junho, como forma de fazer face a embaraços provocados pelo tempo do envio das amostras para os outros dois laboratórios do Instituto Nacional de Saúde Pública, em São Vicente e Santiago.

E tendo neste momento na ilha do Sal, contabilizado mais 16 casos, esta quarta-feira, elevando para o total de 24 identificados na ilha. A realização destes testes, vai ter como base uma parceria público-privada.

Para Arlindo do Rosário, o objetivo é acelerar o tempo de resposta das amostras de Covid-19, com a realização de testes de PCR [Polymerase Chain Reaction]. “Estamos a pensar na ilha do Sal, a muito breve prazo, numa parceria público-privada, fazendo ‘upgrade’ de um bom laboratório já existente no Sal”, explicou.

O Sal é a ilha mais turística do arquipélago, que a partir de julho reabre aos voos internacionais, mais de três meses depois da suspensão de todas as ligações aéreas, decidida pelo Governo para travar a progressão da pandemia de covid-19.

Segundo Arlindo do Rosário, Cabo Verde já realizou desde março mais de 20.000 despistes à covid-19, entre testes de PCR e testes rápidos (anticorpos).