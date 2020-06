Os três aparelhos de testes do Laboratório de Virologia em São Vicente custaram 102,6 mil euros

11/06/2020 23:30 - Modificado em 11/06/2020 23:30

Os três aparelhos de testes comprados pelo Governo de Cabo Verde para montar o Laboratório de Virologia em São Vicente, custaram 102,6 mil euros, adquiridos por ajuste direto devido a urgência, conforme despacho publicado na passada quarta-feira.

Inaugurado na última sexta-feira, 05 de junho, o Laboratório de Virologia está a servir as ilhas mais a norte do arquipélago, nomeadamente Santo Antão e São Nicolau, tem capacidade para realizar cerca de 100 testes diários de COVID-19.

Com a instalação do equipamento de testes PCR, a ilha do Monte Cara passa a ter autonomia na realização de exames do novo coronavírus, uma reivindicação das autoridades de saúde.

O laboratório de virologia funciona no Instituto do Mar (IMar) que, através do Ministério da Economia Marítima, cedeu parte do espaço do Laboratório de Produtos de Pesca. Alguns dos equipamentos utilizados no processamento das amostras já se encontravam no IMar.

O Governo, pretende montar mais dois laboratórios em outras ilhas, que estão a ser analisadas, mas que, em princípio, devem ser as ilhas com aeroportos internacionais, no caso a Boa Vista e o Sal.