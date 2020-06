Ministro da Saúde descarta regresso do estado de emergência após novos casos de covid-19

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, em reação aos novos casos de covid-19 registados hoje, sobretudo na ilha de Santo Antão, avançou que não se pensa neste momento num possível retorno ao estado de emergência, porque já existe uma “boa capacidade de resposta” das autoridades sanitárias e da população em geral.

Arlindo do Rosário que foi chamado hoje ao Parlamento pela UCID, salientou que nada irá mudar em relação aos protocolos que o Governo tem adotado, no que toca a identificação de casos e contactos, isolar e acompanhar. “Esta é a medida e estratégia que temos utilizado em todas as ilhas e vamos utilizá-la também em Santo Antão” assegurou.

O Ministro diz acreditar que a própria população de Santo Antão vai fazer de tudo para que esta epidemia não se espalhe por todas as localidades pois, um possível alastramento da doença representaria um problema de maior para as autoridades sanitárias.

Por isso, garante que não faz sentido um possível retorno ao estado de emergência, porque já existe uma “boa capacidade de resposta” das autoridades sanitárias e da população em geral que está consciente que está nas suas mãos a luta para evitar o contágio. “Portanto, é saber dos perigos e dos riscos e continuarmos a trabalhar incansavelmente”.

“As pessoas estão aceitando muito bem essa situação, porque sabem que independentemente daquilo que existe em termos de lei, há um bem maior que é a segurança. Creio que todos têm esse sentimento, porque é para a segurança dos próprios e das suas famílias” avançou o Ministro da Saúde, sobre a questão.