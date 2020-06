Jorge Barreto: “Ainda não foi possível determinar o foco do vírus na ilha do Sal”

11/06/2020 18:45 - Modificado em 11/06/2020 18:45

Segundo Jorge Barreto, diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, não sabe ainda determinar como o vírus da covid-19 terá entrado na ilha do Sal, explicando que este processo irá demorar “algum tempo” e que poderá não ser possível chegar ao paciente zero.

Na sequência da investigação epidemiológica sobre os casos surgidos recentemente na ilha do Sal, as estruturas de saúde ainda não conhecem a fonte de infeção, adiantou Jorge Barreto.

“Ainda não foi possível determinar o foco do vírus na ilha do Sal. Vai levar algum tempo, porque ainda não se conseguiu chegar a paciente zero que poderá ter despoletado todos os casos. A investigação ainda continua e não temos a certeza se iremos identificar de que forma é que o vírus foi introduzido na ilha do Sal” revelou a mesma fonte.

Sobre os 16 casos da ilha do Sal anunciados hoje pelo MSSS, Jorge Barreto, avançou que neles estão inseridos quatro profissionais de saúde.

Cabo Verde contabiliza 657 casos acumulados de covid-19, 294 recuperados e seis óbitos.