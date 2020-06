Ilha do Sal regista a primeira morte por Covid-19 e a sexta em Cabo Verde

11/06/2020 18:38 - Modificado em 11/06/2020 18:38

O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, anunciou hoje a primeira morte provocada pela covid-19 na ilha do Sal, de um cidadão nacional que estava internado no Hospital Ramiro Figueira. Trata-se de um homem de 50 anos e tinha outras comorbidades.

A informação foi avançada hoje por Jorge Barreto em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, avançando que este paciente deu entrada no Hospital do Sal, no dia 06 de junho, com um quadro suspeito de covid-19, sendo que o óbito veio a confirmar-se na tarde do dia seguinte.

O médico infeccionista explicou que apesar do óbito ter sido no domingo passado, o caso de infeção por covid-19 foi confirmado hoje com a notificação dos 16 novos casos diagnosticados na ilha do Sal, anunciados pelo Ministério da Saúde.

“Chegou no hospital já numa situação crítica, porque era uma pessoa que tinha outras comorbidades e, infelizmente, não teve uma boa evolução e acabou por falecer no dia seguinte. Não houve condições para salva-lo. Os colegas tomaram todas as precauções e a família foi avisada de que poderia se tratar de um caso de infeção pelo novo coronavírus. Portanto, todos os procedimentos do enterro foram todos tomados” esclareceu Jorge Barreto, garantindo que “todas as medidas foram tomadas como se de um caso de covid-19 já confirmado se tratasse.”

Com esta morte eleva-se para seis as mortes provocadas por covid-19, se bem que neste caso não ficou devidamente esclarecido se o homem faleceu de Covid-19 ou com Covid-19.

A esta morte juntam-se outros 4 cidadãos nacionais, ambos na cidade da Praia e um turista estrangeiro na ilha da Boa Vista, de resto a primeira morte registada em Cabo Verde.