Cabo Verde regista mais 41 casos positivos de covid-19 com a ilha do Sal a ter 16 novos casos

11/06/2020 14:57 - Modificado em 11/06/2020 14:57

O nosso país registou hoje mais 41 novos casos de covid-19. Na Cidade da Praia foram detetados mais 22 casos e na ilha do Sal mais 16. Santo Antão, com 3 casos é a quinta ilha habitada do arquipélago a registar casos de Covid-19. O número acumulado de infeção pela covid-19 sobe para 657 a nível nacional.

De acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social, os laboratórios de virologia de São Vicente e da cidade da Praia, analisaram 246 amostras, tendo a ilha do Sal contabilizado mais 16 casos, elevando para o total de 24 identificados na ilha. Santo Antão, com três casos, entra para a lista de ilhas infetadas. Também foram registados novos 22 casos na cidade da Praia.

Tiveram resultado negativo 201 amostras, sendo que estão 4 amostras pendentes à espera de resultados.

Estes 41 casos contabilizados hoje, representam o segundo maior registo no país em 24 horas, depois dos 47 confirmados em 15 de abril na ilha da Boa Vista, todos funcionários do hotel Riu Karamboa.

Cabo Verde tem agora 657 casos acumulados de covid-19. Sendo 353 casos ativos, 294 recuperados, 5 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países.