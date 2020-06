Santo Antão regista primeiros casos positivos de covid-19

11/06/2020 14:37 - Modificado em 11/06/2020 14:37

Oconcelho da Ribeira Grande em Santo Antão, registou esta quinta-feira, 11, os seus primeiros casos positivos de covid-19, diagnosticado a três cidadãos nacionais provenientes da ilha do Sal nos últimos dias, e que aguardavam pela confirmação do teste de PCR, após terem testado positivo no teste rápido.

Os resultados das amostras enviadas para o laboratório de virologia de São Vicente, na terça-feira, para diagnóstico de PCR, vieram confirmar, hoje, a infeção pelo novo coronavírus, fazendo com que estes sejam os primeiros casos diagnosticados em Santo Antão, que até então constava na lista das ilhas sem casos da doença.

A mesma fonte adianta ainda que uma amostra de Santo Antão teve resultado negativo.

Os doentes, conforme informações recolhidas pelo NN, estão em isolamento numa aérea reservada no Hospital Regional João Morais, desde a passada terça-feira, 09, quando duas amostras testaram positivo em testes rápidos.

Cabo Verde registou hoje mais 41 casos positivos de covid-19, perfazendo 657 a nível nacional.