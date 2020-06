Dezasseis amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

11/06/2020 14:28 - Modificado em 11/06/2020 14:28

De acordo com o Ministério da Saúde, dezasseis amostras de São Vicente que estavam para análise no Laboratório de Virologia, testaram negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19. São Vicente continua com 10 casos acumulados da doença e sete casos ativos.

O Ministério da Saúde, em comunicado adianta que estas 16 amostras com resultados negativos, saíram da análise de 22 amostras no laboratório de virologia de São Vicente, sendo que duas ainda estão com resultados pendentes. As outras quatro amostras são de Santo Antão, das quais registou-se 3 casos positivos e um negativo.