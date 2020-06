Inquérito para apurar responsabilidades no primeiro caso positivo de Covid-19 em São Vicente ainda sem conclusão

11/06/2020 00:46 - Modificado em 11/06/2020 00:46

Foto: Inforpress

O Diretor do Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças, Jorge Barreto, disse esta quarta-feira, durante a conferência de imprensa, em resposta à questão do inquérito instaurado pelo Ministério da Saúde para apurar as responsabilidades relativas às falhas na deteção do caso positivo de covid-19 em São Vicente no passado dia 03 de Abril, “que ainda não possuem nenhum informação sobre o inquérito”.

De relembrar que este inquérito refere-se a uma investigação ao Hospital Baptista de Sousa e a clínica privada, onde a paciente foi atendida e tratada, antes de ser encaminhada para o hospital central, está sob responsabilidade da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), não está concluído mas que brevemente deverão ser anunciado os resultados.

Questionado, na conferência de imprensa, sobre este assunto, Jorge Barreto explicou que não sabe nada sobre este assunto e que não possui informações relativas ao inquérito que foi instaurado há mais de dois meses.

De referir que a ilha de São Vicente registou, esta quarta-feira, mais um caso positivo de covid-19, sendo até ao momento o sétimo importado da ilha do Sal, conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.