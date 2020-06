Depois de “Folclore” Cremilda Medina tem novo álbum na forja

11/06/2020 00:40 - Modificado em 11/06/2020 00:40

Depois do sucesso que foi o álbum de estreia “Folclore”, editado em 2017, Cremilda está a preparar mais um novo trabalho discográfico.

Segundo a artista, o segundo trabalho vai na mesma linha que o primeiro disco, com música tradicional, com alguns originais, resgate de temas antigos e aproveitamento de jovens compositores.

“O próximo CD vai ter músicas originais e, mais uma vez, conto com a participação de jovens compositores”.

E também, conforme Cremilda Medina, “o álbum vai ter canções que já foram gravadas há muito tempo, mas que acabaram, de certa forma, por cair em esquecimento, obviamente entre aspas. É isso que eu quero: trazer um álbum na linha de Folclore, mas com muitas novidades.”

O novo álbum está longe de ficar concluído, mas, curiosamente, até já tem nome, garante Cremilda.

“É algo interessante: em Folclore, quando já tinha as músicas, o CD não tinha nome. Neste, ainda sem ter músicas já tinha nome. Espero que, no mínimo, este novo disco venha a estar à altura de Folclore. É uma responsabilidade porque as pessoas gostaram do primeiro, e, sobretudo, porque o primeiro tem prémios, então as responsabilidades aumentam.”

A artista cabo-verdiana está em Portugal desde março, para onde se tinha deslocado para um concerto. Sobre a agenda deste ano, Cremilda diz que até setembro todos os concertos foram cancelados e que agora resta saber esperar.