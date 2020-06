Ilha do Sal tem 162 amostras pendentes à espera de resultado

11/06/2020 00:29 - Modificado em 11/06/2020 00:30

O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, assegurou que neste momento o laboratório de virologia da cidade da Praia tem 162 amostras da ilha do Sal para análise.

Conforme avançou Jorge Barreto, durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19, o laboratório de virologia vai fazendo uma “priorização”, na medida do possível, da análise das amostras, tratando-se de um processo “complicado de gerir” a capacidade imediata das respostas.

“Sendo uma técnica morosa de ser feita, para garantir a qualidade dos testes, as amostras vão sendo analisadas por lotes” referiu a mesma fonte, salientando que ainda nesta quarta-feira, alguns resultados poderão ser conhecidos.

O médico infeccionista avançou ainda que no número de infetados por covid-19, avançados hoje pelo Ministério da Saúde, faltou inserir um caso de Santa Cruz, ou seja, passando de 23 para 24 casos identificados hoje naquele concelho da ilha de Santiago, ao quais se juntam os seis novos casos na Cidade da Praia, e São Vicente com um caso importado da ilha do Sal.

Cabo Verde contabiliza, assim, 616 casos acumulados de covid-19, 312 casos ativos, 296 recuperados e 5 óbitos.