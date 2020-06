PN deteve em flagrante delito homem com 67 caixas de munições para pistolas

11/06/2020 00:23 - Modificado em 11/06/2020 00:23

As munições, cerca de 67 caixas com um total de 3.450 munições de diversos calibres, foram aprendidas durante uma operação de scanner levada a cabo na terça-feira, 9, num dos armazéns da Enapor em Achada Grande, segundo comunicado da Polícia Nacional.

No decorrer da operação foi detida uma pessoa em flagrante delito. O indivíduo será presente ao Ministério Público nas próximas horas.

Este não é o primeiro caso registado nas alfândegas e fronteiras, ao que tudo indica, segundo a força policial, as referidas munições estavam acondicionadas dentro de duas colunas de som e terão dado entrada no Porto da Praia, no dia 31 de março, provenientes dos Estados Unidos da América, no navio NEONILA.

Ainda na cidade da Praia, a Polícia Nacional, deteve em flagrante delito, na posse de duas armas de fogo o “líder máximo de um dos grupos bastante temido naquela zona”, usava as armas para efetuar vários assaltos, e tiroteios em brigas de grupos rivais na Achada Grande Trás, cidade da Praia.

De acordo com a PN, “no dia da sua detenção”, 7 deste mês, através da Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, o indivíduo “tentou atingir, com disparo de uma arma de fogo, a força operativa de segurança que estava no terreno e, de seguida, pôs-se em fuga. Perseguido, foi detido e entregue à autoridade judicial que lhe decretou a prisão preventiva como medida de coação”.