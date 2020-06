Caso de covid-19 importado do Sal está em São Vicente desde 27 de maio

10/06/2020 14:12 - Modificado em 10/06/2020 14:12

Foto: Francisco Santos

As autoridades sanitárias de São Vicente apontam que a paciente que hoje testou positivo para covid-19, chegou à ilha no passado dia 27 de maio, proveniente da ilha do Sal, o que levanta preocupações, visto que esta pessoa desde então está no seio da comunidade.

A informação é avançada pelo Delegado de Saúde, Elísio Silva, afirmando que este facto levanta preocupações sobre as pessoas que vieram recentemente da ilha do Sal. Com o aparecimento deste caso, aponta que já fizeram alguns testes rápidos a contactos e estes deram resultado negativo e procedeu-se à desinfeção dos locais onde ela esteve.

“É uma pessoa que felizmente teve poucos contactos. O seu companheiro trabalha e por isso já contactamos todos os seus contactos para testes. A todos os contactos próximos já fizemos a recolha de amostras com zaragatoas para testes de PCR” avança a mesma fonte.

Para já, conforme a mesma fonte, dois estabelecimentos comerciais frequentados pela paciente foram encerrados na manhã de hoje, para testes aos trabalhadores, mas também para a desinfeção dos espaços.

Neste caso em concreto, Elísio Silva não sabe precisar quantas pessoas vão ficar em quarentena, visto que decorrem ainda as investigações epidemiológicas para se saber ao certo a rede de contactos.

Nesse sentido, Elísio Silva reforça o apelo às pessoas que vieram da ilha do Sal depois de 20 de maio, a se dirigirem à Delegacia de Saúde para fazerem os testes rápidos de despiste de covid-19.