Fase final da Champions em Lisboa. Jogo do título na Luz

Informação está a ser avançada pelo diário As em Espanha, corroborando assim a notícia divulgada pelo diário alemão Bild no passado fim de semana.

Apenas na próxima semana se ficará a saber em definitivo o plano estabelecido pela UEFA para a realização da fase final da presente edição da Liga dos Campeões, mas em Espanha o diário AS já avança que será Lisboa a receber o desfecho da competição, tal como o diário alemão Bild também tinha noticiado no passado fim de semana.

Portugal ganhará assim a corrida a Alemanha, Espanha e Itália, países igualmente interessados em ser os anfitriões da maior prova de clubes a nível europeu.

De acordo com a mesma publicação, o nosso país superou a concorrência pelo facto da crise sanitária, provocada pela Covid-19, ter tido um menor impacto comparativamente com os demais países, depois pelo facto de Portugal já não ter equipas em prova. Por fim, a proximidade entre Alvalade e Luz (menos de três quilómetros) torna-se também um factor abonatório.

Recorde-se que ainda faltam disputar quatro jogos dos oitavos de final, que à partida serão realizados a 8 e 9 de agosto. Três dias depois as oito equipas qualificadas para os quartos de final já estariam na capital portuguesa para realizar esta fase da prova a uma só mão.

O jogo de atribuição do título teria lugar a 23 de agosto no estádio da Luz, como avança o diário As. Nota importante: todos os jogos serão realizados sem a presença de público nas bancadas.

