Seleção nacional de futebol com camisola confecionada de plástico recolhido dos oceanos

10/06/2020 13:22 - Modificado em 10/06/2020 13:22

A Federação Cabo-verdiana de Futebol apresentou esta quarta-feira, no seu site oficial, os equipamentos que seleção nacional irá envergar nos próximos compromissos, feito com recurso a plástico recolhido do oceano e reciclado.

A iniciativa da FCF resulta de uma parceria entre a Adidas, marca que equipa as nossas seleções, e o ecológico Parley Ocean Plastic uma ONG focada na preservação da vida marinha, que transforma em fio reciclado o plástico recolhido dos oceanos, das praias e zonas costeiras evitando a contaminação do mar.

Conforme a FCF, os equipamentos vão ser comercializados online e a entrega será entre dois a 15 dias úteis, sendo que os mesmos poderão ser personalizados com o nome e número, no momento da compra. “As cores do equipamento têm como base as cores da bandeira nacional. São quatro camisolas sendo a principal azul, à venda para homem e mulher, o alternativo branco e para o guarda-redes cor de rosa e preto” avança a Federação Cabo-verdiana de Futebol.